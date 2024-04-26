Дюков объяснил задержки с публикацией календаря Кубка России по футболу

Участие трех команд из городов, где не работают аэропорты, и наличие непредсказуемости сказывается на сроках публикации календаря Фонбет - Кубка России. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Есть зависимость Кубка России от РПЛ в плане календаря, один турнир влияет на другой, - сказал Дюков. - Что касается РПЛ, то там есть полная предсказуемость, даты проведения матчей можно определить заранее. Что касается Кубка России, вы знаете, что мы сохраняем элемент неожиданности, слепая жеребьевка. Если мы сделаем сетку Кубка России, конечно, можно будет заранее определять даты матчей. Почему мы берем какое-то время, чтобы определить календарь? Вы знаете, что у нас три команды находятся в городах, где не работает аэропорт. Соответственно, нужно учитывать, что эти команды находятся в ситуации, когда им нужно тратить больше времени, чтобы добраться до место проведения матча. Мы стараемся, чтобы эти команды играли через три дня, потому что дорога - это точно не про восстановление. Исходя из этого приходится принимать решение не сразу же по определению календаря, а когда есть понимание по сеткам Кубка России".

"Конечно, было бы здорово, если бы календарь был на весь сезон. Но повторю, у нас просто есть ограничения. С одной стороны, несколько неработающих аэропортов, с другой стороны, непредсказуемость, которая есть в Кубке России. Либо нужно менять эту непредсказуемость, но пока клубы не выразили такого желания. В большинстве выступают за продолжение этого. Поэтому нет возможности заранее составить календарь", - добавил Дюков.

После отстранения российских клубов от участия в еврокубках РФС изменил формат проведения Фонбет - Кубка России. С прошлого сезона соревнования разделились на "путь Российской премьер-лиги (РПЛ)" и "путь регионов". 16 клубов РПЛ начинают турнир с группового этапа, по итогам жеребьевки команды разбивают на четыре квартета. Две лучших команды каждой группы выходят в плей-офф "пути РПЛ", третья опускается в плей-офф "пути регионов".

Команды Первой и Второй лиг участвуют в "пути регионов", всего на первом этапе шесть раундов по одному матчу, в плей-офф выходят четыре лучшие команды. В плей-офф "пути РПЛ" проводят по два матча на каждой стадии, проигравший спускается в плей-офф "пути регионов", с сезона-2023/24 второго шанса не имеет команда, которая уступила в финале "пути РПЛ". В плей-офф "пути регионов" проводится один матч на каждой стадии, в случае поражения команда завершает участие в турнире.