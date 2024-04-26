Экс-футболист подал в суд на Pfizer

Бывший игрок молодежной сборной Франции по футболу Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо заявил, что между его травмами и вакцинацией от COVID 19 может быть связь. Об этом сообщает France Bleu.

По словам игрока, после вакцинации от коронавируса у него начались проблемы со здоровьем, из-за которых он был вынужден завершить спортивную карьеру в возрасте 29 лет. Теперь Тамузо подал в суд на фармакологические компании Pfizer и BioNTech, которые разработали вакцины против коронавируса. Футболист хочет установить, действительно ли между травмами и вакцинами существует связь, а также получить компенсацию, если она будет обнаружена.

При этом Тамузо подчеркнул, что не является сторонником теорий заговора или антиваксером. По его словам, первую дозу вакцины Pfizer он сделал 30 июля 2021 года, а 23 августа поставил вторую. Футболист утверждает, что сразу после этого у него начались сильные боли в колене и воспаление сухожилия. После третьей дозы вакцины, если верить спортсмену, он получил разрыв ахиллова сухожилия.

«Я хотел бы понять, почему мое тело перестало функционировать. <...> Долгая прогулка едва выносима, пробежка невозможна. Когда я хочу, например, подняться по лестнице, взять что-то с полки или даже спуститься по лестнице, появляется сильная боль», — заявил он.

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