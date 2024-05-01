РИА Новости: слушания по делу Промеса в Дубае могут пройти в онлайн-режиме

Первое слушание по делу об экстрадиции в Нидерланды нападающего "Спартака" Квинси Промеса может пройти в суде в Дубае в онлайн-режиме. Об этом сообщает РИА Новости. Правительство Дубая призвало все правительственные организации работать удаленно в четверг и пятницу на этой неделе из-за того, что согласно прогнозу погоды, в ОАЭ ожидаются сильные дожди с грозами. 1 мая в Дубае было закрыто дело о ДТП. 2 мая в ОАЭ состоится первое заседание об экстрадиции футболиста в Нидерланды для отбывания наказания по двум уголовным делам. 13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России. 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.