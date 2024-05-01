Орлов высказался о последних результатах «Спартака»

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об улучшении результатов московского «Спартака» в последнее время. Напомним, после отставки Гильермо Абаскаля красно-белые ещё ни разу не проигрывали. Сейчас команду на временной основе возглавляет и.о. главного тренера Владимир Слишкович.

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