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Орлов высказался о последних результатах «Спартака»

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об улучшении результатов московского «Спартака» в последнее время. Напомним, после отставки Гильермо Абаскаля красно-белые ещё ни разу не проигрывали. Сейчас команду на временной основе возглавляет и.о. главного тренера Владимир Слишкович.

Орлов высказался о последних результатах «Спартака»
© Чемпионат.com
«У «Спартака» сейчас столько этих эмоций от того, что они были долго не востребованы. А сейчас у них появился совсем другой дух, они сейчас перешли в другую категорию, они сейчас в борьбе за медали. Это очень хороший для них стимул, но не будем забывать про ту поддержку всенародную, которая есть у «Спартака», это же много значит. Абаскаля уволили слишком поздно? Неизвестно, может быть, как раз вовремя уволили. Вот так получилось. Но Слишкович сейчас все делает правильно", — приводит слова Орлова «РБ Спорт».
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