«Однозначно лучше Абаскаля». Бубнов назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов считает, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович является идеальным кандидатом, чтобы возглавлять команду на постоянной основе. Напомним, испанский тренер Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля после выездного поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

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