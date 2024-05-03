Жозе Моуринью назвал фаворитов грядущего Евро

Экс-наставник "Ромы" Жозе Моуринью ответил на вопрос, кого он считает фаворитами грядущего чемпионата Европы. - На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд — Португалия, Франция или Англия. Сюрпризы случаются, да. Но, глядя на качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна поехать, чтобы победить.

Чемпионат Европы состоится этим летом в Германии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти немецких городах.

Сборная Англии попала в группу С, в которой сыграет против Словении, Дании и Сербии. Франции предстоит сыграть в группе D с командами Польши, Нидерландов и Австрии. Португальцам в соперники достались сборные Чехии, Грузии и Турции.