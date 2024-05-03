В «Пари НН» заявили, что ведут переговоры с сербским тренером

Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клуб ведет переговоры с сербским тренером Сашей Иличем.

29 апреля «Пари НН» уволил Сергея Юрана с поста главного тренера клуба после поражения от «Ахмата» (1:5) в 26-м туре РПЛ.

«Мы действительно ведем переговоры с Сашей Иличем, но контракт пока не подписан. Ждем встречи и, если все условия контракта будут приемлемы для обеих сторон, официально обо всем объявим», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Матч ТВ».

Илич покинул пост главного тренера греческой «Атромитосы». После 26 туров клуб с 28 очками занимает восьмое место в чемпионате Греции.

После 26 туров «Пари НН» с 28 очками занимает 11-е место в РПЛ. Отрыв от «Балтики» и «Оренбурга», идущих в зоне стыковых матчей, – два очка.