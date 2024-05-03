Экс-футболист «Ювентуса» рассказал, к чему фанатично относился Роналду

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что его бывший партнер по команде Криштиану Роналду фанатично относился к своему телу, передает Football Italia.

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«Он уважительно, почти одержимо относится к своему телу и подготовке. Он хочет забивать и побеждать. Его характер в сложных матчах произвел на меня впечатление», — сказал Кьеллини.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 26 матчей, отметившись 29 забитыми мячами и десятью результативными передачами. Также Роналду принял участие в восьми играх азиатской Лиги чемпионов. 39-летний полузащитник отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

В следующем туре чемпионата Саудовской Аравии сыграет против клуба «Аль-Вахда». Встреча состоится 4 мая.