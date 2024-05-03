В «Пари НН» отреагировали на слова Юрана

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на высказывание бывшего наставника клуба Сергея Юрана про ультиматум клубу в зимнее трансферное окно из-за неудовлетворённости комплектацией состава.

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