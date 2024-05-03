Юран сформулировал главную проблему «Пари НН» перед матчем со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран назвал главную проблему нижегородской команды. По его мнению, сейчас основная сложность для «Пари НН» — сохранить правильную психологию и снять зажатость.
— Удержатся они теперь в РПЛ?
— Сложно сказать. Сейчас самое главное психологически коллектив удержать и снять зажатость. Конкуренты в таблице подтянулись, и результат каждого матча будет довлеть над игроками.
— Могут они после такой встряски «Спартак» обыграть?
— Всё бывает в жизни. Встряска обычно происходит, когда приходит новый тренер, а здесь пока только исполняющий обязанности. Хазов работал у меня в штабе, всё и всех в команде знает. Надеюсь, клуб всё-таки останется в РПЛ, — рассказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.