«Тренироваться нужно на кошках». Черданцев о тренере «Спартака» Слишковиче

Комментатор Георгий Черданцев считает, что московский «Спартак» должен тренировать опытный и взрослый наставник. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Но в основном после ухода Абаскаля в «Спартаке» как будто открыли форточку, все футболисты задышали свежим воздухом. Статус персонажа главного тренера должен соответствовать месту клуба в истории своей страны. При всем уважении к Слишковичу, он не того масштаба фигура, чтобы работать вдолгую с такой командой, как «Спартак». Тренироваться нужно на кошках», — сказал Черданцев.

14 апреля Гальермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

Под его руководством команда вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой» из Калининграда. В чемпионате страны красно-белые идут на четвертом месте. В следующем туре москвичи сыграют против «Пари НН».