$92.05+0.2798.64+0.62
Войти в почту

Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ
© Чемпионат.com

4 мая (суббота)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артём Любимов; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Роман Галимов; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

5 мая (воскресенье)

«Динамо» – «Сочи»: судья – Артём Чистяков ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

6 мая (понедельник)

«Урал» – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Серей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Олег Соколов.

Футбол
Сергей Цыганок
Рафаэль Шафеев
Роман Сафьян
Виктор Кулагин
Евгений Буланов
Анатолий Жабченко
Павел Кукуян
Иван Сиденков
Павел Шадыханов
Василий Казарцев
Дмитрий Сафьян
Евгений Кукуляк
Сергей Французов
Максим Гаврилин
Александр Гвардис
Эдуард Малый
Константин Шаламберидзе
Денис Березнов
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
Роман Галимов
Артем Чистяков
Юрий Баскаков
Антон Кобзев
Николай Богач
Владимир Сельдяков
Сергей Лапочкин
Виталий Мешков
Сергей Карасев
Алексей Сухой
Денис Петров
Алексей Ширяев
Игорь Панин
Владислав Назаров
Алексей Лунев
Кирилл Левников
Александр Машлякевич
Артем Любимов
Арам Петросян
Сергей Чебан
Олег Соколов
Алексей Воронцов
Сергей Иванов
Крылья Советов
Динамо
РФС
Зенит
Спартак
ФК "Урал"
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости