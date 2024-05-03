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Анчелотти назвал вратаря «Реала», который сыграет в ответном матче с «Баварией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал вратаря, который сыграет в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Анчелотти назвал вратаря «Реала», который сыграет в ответном матче с «Баварией»
© Чемпионат.com
«Смог бы Куртуа сыграть в финале Лиги чемпионов? Что ж, сейчас мы сосредоточены на матче в среду. Для нас это финал. И в среду играть будет Лунин. Дальше будет видно», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ответный матч полуфинала Лиги чемпионом между «Реалом» и «Баварией» состоится в среду, 8 мая, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась вничью со счётом 2:2. В той встрече ворота мадридцев защищал украинец Андрей Лунин.

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