Радимов жестко раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Зенит»

Бывший российский футболист Владислав Радимов жёстко раскритиковал судейство в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Зенит». Игра завершилась со счётом 1:1, однако ряд споров вызвал эпизод, произошедший на третьей минуте встречи. Защитник ЦСКА Мойзес совершил грубый фол, за который в теории мог получить прямую красную карточку. Однако судья Сергей Карасёв вовсе оставил бразильца без наказания.

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