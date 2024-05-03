Российского футбольного тренера наказали за критику женщины-арбитра

Тренера футбольного клуба «Енисей» Андрея Тихонова отстранили за критику женщины-арбитра Веры Опейкиной. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, слова которого передает ТАСС.

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«КДК РФС принял решение за действия, направленные на унижение достоинства человека по признаку пола, дисквалифицировать Андрея Тихонова на пять матчей Первой лиги», — заявил Григорьянц, добавив, что на две игры распространяется условное наказание.

20 апреля «Енисей» в гостях уступил «СКА-Хабаровск» со счетом 0:3 в матче 28-го тура Первой лиги. На игре работала судейская бригада Опейкиной. После встречи Тихонов раскритиковал арбитра и призвал отправить ее тренироваться в Махачкалу.

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. В 29 матчах команда из Красноярска набрала 40 очков.