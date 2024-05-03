Миграция тренеров в топ-клубах. Самые масштабные перестановки — в Италии

По большинству команд уже есть понимание, кого назначат этим летом.

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Во многих европейских топ-клубах намечаются тренерские перестановки. Где-то они случатся точно, где-то остаются под вопросом, но количество назначений этим летом будет зашкаливать. Примерно половину топ-клубов возглавит кто-то новый. Правда, испанских команд это не касается. Ничто не угрожает позициям Карло Анчелотти в «Реале» и Диего Симеоне в «Атлетико». И даже Хави передумал уходить из «Барселоны». А вот в других странах будет веселее.

Англия: вот-вот объявят о назначении Арне Слота в «Ливерпуль»

Ещё в январе Юрген Клопп объявил об уходе из команды. По его словам, он перегорел и хотел бы отдохнуть. В клубе рассчитывали на Хаби Алонсо, но он остался в «Байере». В шорт-листе «Ливерпуля» значился Рубен Аморим из «Спортинга», но руководство клуба сделало выбор в пользу Арне Слота из «Фейеноорда». Об этом тренере мы подробнее писали тут.

Неоднозначная ситуация сложилась в «МЮ» и «Челси». В прошлом сезоне команда Эрика тен Хага стала третьей в АПЛ, а теперь едва ли окажется выше шестого места. Причиной тому называют огромное количество травм. Вместе с тем тренер выглядит достаточно нервозным в этом сезоне. Иногда нелепо критикует судей, выгоняет журналистов с пресс-конференций и сохраняет напряжённые отношения с футболистами. Например, c Санчо, который ушёл в аренду, и Гарначо, который лайкнул посты с критикой тен Хага. Есть проблемы с дисциплиной и у Рашфорда, судя по его знаменитой вечеринке в Белфасте. Сообщается, что решение по тренеру будет принято после финала Кубка Англии, где «МЮ» встретится с «Сити» (источник: Романо).

Что касается «Челси», то в плане результатов клуб оказался в ещё более тяжёлом положении. Команда тоже страдает из-за травм и близка к тому, чтобы второй сезон подряд пролететь мимо еврокубков. Сейчас «Челси» идёт на восьмом месте по потерянным очкам. В лучшем случае седьмое место будет давать путёвку в Лигу конференций. При этом клуб думает о том, чтобы отказаться от участия в этом турнире из-за финансового фэйр-плей УЕФА. В любом случае с задачей попасть в еврокубки Почеттино, скорее всего, не справится, и разговоров о его уходе всё больше. Правда, и о договорённостях с потенциальными кандидатами ничего не слышно.

Италия: тренер сменится в «Ювентусе», «Милане», «Наполи» и «Фиорентине»

Больше всего перестановок будет в Серии А. По информации Фабрицио Романо, «Ювентус» попрощается с Массимилиано Аллегри. Его футбол был достаточно тяжёлым для просмотра, но важнее, что в последнее время ушёл и результат. В последних 13 турах команда одержала лишь две победы. Судя по всему, новым главным тренером туринцев станет Тьяго Мотта. Человек, который преподнёс главную сенсацию этого чемпионата Италии. «Болонья» сейчас на четвёртом месте и явно пробьётся в Лигу чемпионов (тем более что в этот турнир попадает даже пятая команда Серии А).

Продолжается кадровый армагеддон в «Наполи». За последний год в команде работали четыре разных тренера. И вот-вот назначат пятого! Какое-то время считалось, что главным претендентом на эту должность является Винченцо Итальяно, который уйдёт из «Фиорентины» по итогам сезона. Однако теперь всё больше говорят об Антонио Конте (источник: Rai Sport).

Похоже, что свои последние матчи в «Милане» проводит Стефано Пиоли. И вроде бы второе место не так плохо для команды, у которой в основе раз за разом выходят Лофтус-Чик, Пулишич, Габбиа и Юнус Муса. Однако новое руководство «Милана» неблагосклонно к Пиоли. На днях «Милан» выдал невнятный матч с «Ювентусом», ни разу не пробив в створ. Во втором тайме камера показала на трибуне смеющихся гендира Фурлани и советника владельца Ибрагимовича. Уход Пиоли — уже решённый вопрос (источник: Романо). А вот кто будет назначен — непонятно. Ещё недавно сообщалось, что выбор пал на Хулена Лопетеги, но со временем стало известно, что от этого варианта решили отказаться из-за недовольства фанатов (источник: La Gazzetta dello Sport).

Германия: «Бавария» определилась с новым тренером

Томас Тухель уходит из «Баварии». И даже победа в Лиге чемпионов не изменит ситуацию, о чём заявил гендир мюнхенцев Дрезен. Ситуация получилась удивительной. От такой команды, как «Бавария», отказалось множество тренеров. Хаби Алонсо остался в «Байере», Юлиан Нагельсман продлил контракт со сборной Германии, Унаи Эмери — с «Астон Виллой», Себастьян Хёнес — со «Штутгартом», а Ральф Рангник — со сборной Австрии. Из тех, кого Фабрицио Романо называл, в шорт-листе остался только Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Сообщалось, что тренер может смениться и в «Боруссии» Дортмунд, если она не попадёт в топ-4 в чемпионате. Однако с тех пор команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, а пятое место в Бундеслиге точно позволит попасть в следующий сезон ЛЧ (Германия уже гарантировала себе попадание в топ-2 в рейтинге сезона в еврокубках, что даёт дополнительную путёвку). Теперь всё чаще слышно, что Терзич всё-таки останется.