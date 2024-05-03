Семин отреагировал на комплимент от Семака

Известный российский футбольный тренер Юрий Сёмин, ранее возглавлявший московский «Локомотив», отреагировал на то, что наставник «Зенита» Сергей Семак назвал его своим учителем и легендой профессии.

© Чемпионат.com

«Семак – это тренер нового поколения, который уже много лет великолепно работает с командой. Он неоднократный чемпион, у него большие заслуги перед футболом. Это человек, который любит футбол. Семак был хорошим игроком, поигравшим в сборной России, в разных клубах, в том числе европейских. Конечно, приятно, когда люди из профессии называют учителем и легендой, особенно из уст большого специалиста», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.