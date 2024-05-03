Стало известно местонахождение Промеса, задержанного в ОАЭ

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес содержится под стражей в центральной тюрьме Аль-Авир в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Об этом сообщает ТАСС.

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Доступ к заключенным данной тюрьмы могут получить только близкие родственники, адвокаты и сотрудники иностранных дипломатических миссий с разрешения следователя. Как утверждает источник, материалы дела голландского футболиста изучает бюро Интерпола в Дубае. Заседание суда по делу Промеса, которое было запланировано на 2 мая, еще не проводилось.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.