Футболист московского «Спартака» Квинси Промес, задержанный в Дубае по запросу нидерландской прокуратуры, содержится под стражей в центральной тюрьме Аль-Авир в ожидании рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. ТАСС

Доступ к заключенным данной тюрьмы могут получить только близкие родственники, адвокаты и сотрудники иностранных дипломатических миссий с разрешения следователя. Как утверждает источник, материалы дела голландского футболиста изучает бюро Интерпола в Дубае. Заседание суда по делу Промеса, которое было запланировано на 2 мая, еще не проводилось. Газета.Ru

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск. Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда. RT на русском