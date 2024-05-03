Ташуев рассказал, как покинул «Факел»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как уходил из клуба.

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— Почему вы не попрощались с командой?

— Потому что утром пообщался с Романом Асхабадзе, а в час дня уже стояла машина на Москву. Потом уже понял, что Игорь [Черевченко] ехал, нужно было освободить место в отделе.

— Обижает ли вас эта ситуация?

— Обижаться — удел слабых.

— Как объяснили отставку?

— Там была совокупность, у меня действительно были проблемы в семье. Могли быть серьёзные, но, к счастью, в один день они разрешились, и я не блефую.

— Но ведь точно же ушли не по семейным обстоятельствам?

— Получается, так. Совокупность того, того, что делать. Объяснение я уловил не до конца, — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».