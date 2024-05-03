Сергей Ташуев рассказал, как покинул «Факел»
Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как уходил из клуба.
— Почему вы не попрощались с командой?
— Потому что утром пообщался с Романом Асхабадзе, а в час дня уже стояла машина на Москву. Потом уже понял, что Игорь [Черевченко] ехал, нужно было освободить место в отделе.
— Обижает ли вас эта ситуация?
— Обижаться — удел слабых.
— Как объяснили отставку?
— Там была совокупность, у меня действительно были проблемы в семье. Могли быть серьёзные, но, к счастью, в один день они разрешились, и я не блефую.
— Но ведь точно же ушли не по семейным обстоятельствам?
— Получается, так. Совокупность того, того, что делать. Объяснение я уловил не до конца, — сказал Ташуев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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