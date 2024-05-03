"Мутко против": Глушакова исключили из "Урарту" за приставания к жене одноклубника

Российского полузащитника армянского "Урарту" Дениса Глушакова исключили из заявки команды. Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко против". Как сообщает источник, Глушаков не попал в заявку команды на игру с "Шираком" 3 мая из-за его приставаний к жене другого футболиста команды. После одной из игр футболисты "Урарту" из России и Украины собрались вместе в ресторане. Во время посиделок у Глушакова случился конфликт с партнером из-за "романтических взаимоотношений" с его женой. Главный тренер "Урарту" Гунько встал на сторону второго футболиста и отцепил Глушакова от состава. Однако в клубе надеются, что конфликт удастся уладить. Последним клубом полузащитника был костромской "Спартак", выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. В "Урарту" он перешел зимой 2024 года. Полузащитник выступал за московский "Спартак" с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из "Спартака" хавбек подписал контракт с грозненским "Ахматом", а в июле 2020-го перешел в подмосковные "Химки", в составе которых отыграл полтора сезона.