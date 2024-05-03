УЕФА объявил о расширении заявки команд на Евро-2024 до 26 игроков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о расширении заявки команд, принимающих участие в чемпионате Европы 2024 года, с 23 до 26 игроков.

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«Максимальный размер состава для команд на Евро-2024 увеличен с исходной квоты в 23 игрока до 26 футболистов. Команды должны предоставить список состава, включающий от 23 до 26 игроков, к 7 июня», — информирует официальный аккаунт УЕФА в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.