Роналду обновил рекорд результативности за последние 8 лет

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду в нынешнем сезоне забил уже 45 мячей.

В матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" разгромил клуб "Аль-Вахда" со счетом 6:0. Три мяча в составе победителей на счету Криштиану Роналду.

Всего в нынешнем сезоне 39-летний португалец "наколотил" уже 45 голов за клуб. Такой результативности у него не было с сезона-2015/16, когда Роналду в составе "Реала" стал автором 51-го забитого мяча.

Ранее стало известно, что американский "Интер Майами" заинтересован в услугах Роналду. Президент клуба Дэвид Бекхэм хотел бы, чтобы в его команде вместе играли португалец и Лионель Месси.