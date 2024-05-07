Самые интересные спортивные трансляции 8-12 мая

8 мая, среда

"Матч ТВ"

19.00. Баскетбол. Единая лига. УНИКС (Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Полуфинал (до 4 побед). Второй матч.

21.40. Футбол. Лига чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Бавария" (Германия). Полуфинал. Ответный матч.

"Матч! Страна"

19.00. Гандбол. Суперлига. Мужчины. ЦСКА - "Пермские медведи". Полуфинал. Ответный матч.

"Матч! Футбол 3"

19.30. Футбол. Лига конференций. "Брюгге" (Бельгия) - "Фиорентина" (Италия). Полуфинал. Ответный матч.

9 мая, четверг

"Матч ТВ"

17.25. Хоккей. "Большой тур сборной". Россия - Беларусь. Матч в Туле.

21.45. Футбол. Лига Европы. "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Рома" (Италия). Полуфинал. Ответный матч.

"Матч Премьер"

21.45. Еврокубки. Ответные матчи полуфиналов. Перекличка трансляций.

"Матч Футбол 1"

21.45. Футбол. Лига Европы. "Аталанта" (Италия) - "Марсель" (Франция). Полуфинал. Ответный матч.

"Матч! Футбол 2"

21.45. Футбол. Лига конференций. "Олимпиакос" (Греция) - "Астон Вилла" (Англия). Полуфинал. Ответный матч.

"Матч! Арена"

17.55. Греко-римская борьба. Олимпийский мировой квалификационный турнир в Стамбуле (Турция).

"Матч! Боец"

17.30. Самбо. Чемпионат Европы в Нови-Саде (Сербия). Прямая трансляция.

10 мая, пятница

"Матч ТВ"

14.00. Баскетбол. Единая лига. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург). Полуфинал (до 4 побед). Третий матч.

21.15. Хоккей. Чемпионат мира в Чехии. Швеция - США. Группа "В" в Остраве.

"Матч! Страна"

21.15. Хоккей. ЧМ. Чехия - Финляндия. Группа "А" в Праге.

"Матч Премьер"

16.00. Футбол. Чемпионат России. "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный).

"Матч! Игра"

17.15. Хоккей. ЧМ. Словакия - Германия. Группа "В".

"Матч! Арена"

18.00. Женская борьба. Олимпийская квалификация.

20.30. Греко-римская борьба. Олимпийская квалификация.

"Матч! Боец"

15.00. Дзюдо. Турнир серии "Большого шлема" в Астане (Казахстан).

17.30. Самбо. Чемпионат Европы.

11 мая, суббота

"Матч ТВ"

14.00. Баскетбол. Единая лига. "Локомотив-Кубань" - УНИКС. Полуфинал (до 4 побед). Третий матч.

16.00. Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" (с получасовым превью).

18.30. Футбол. Чемпионат России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (с получасовым превью).

21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Кальяри".

"Матч! Страна"

17.05. Хоккей. "Большой тур сборной". Беларусь - Россия. Матч в Минске.

21.15. Хоккей. ЧМ. США - Германия. Группа "В".

"Матч Премьер"

14.00. Футбол. Чемпионат России. "Рубин" (Казань) - "Ростов".

21.20. Футбол. Чемпионат России. "Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Москва).

"Матч! Футбол 2"

22.00. Футбол. Чемпионат Бразилии. "Фламенго" - "Коринтианс".

"Матч! Игра"

13.15. Хоккей. ЧМ. Казахстан - Франция. Группа "В".

17.15. Хоккей. ЧМ. Дания - Австрия. Группа "А".

21.15. Хоккей. ЧМ. Чехия - Норвегия. Группа "А".

"Матч! Арена"

15.00. Гандбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - "Астраханочка". Полуфинал. Ответный матч.

18.00. Вольная борьба. Олимпийская квалификация.

20.30. Женская борьба. Олимпийская квалификация.

"Матч! Боец"

15.00. Дзюдо. Турнир "Большого шлема".

12 мая, воскресенье

"Матч ТВ"

14.00. Гандбол. Суперлига. Женщины. "Ростов-Дон" - "Черноморочка" (Новороссийск). Полуфинал. Ответный матч.

16.00. Баскетбол. Единая лига. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург). Полуфинал (до 4 побед). Четвертый матч.

18.45. Футбол. Чемпионат России. "Сочи" - "Пари НН" (Нижний Новгород).

21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Рома".

"Матч! Страна"

19.00. Тхэквондо. Чемпионат Европы в Белграде (Сербия).

"Матч Премьер"

14.00. Футбол. Чемпионат России. "Оренбург" - "Локомотив" (Москва).

16.30. Футбол. Чемпионат России. "Факел" (Воронеж) - "Урал" (Екатеринбург).

"Матч! Футбол 1"

19.00. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Салернитана".

"Матч! Футбол 3"

18.30. Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Вольфсбург".

20.30. Футбол. Чемпионат Германии. "Бохум" - "Байер" (Леверкузен).

"Матч! Игра"

13.15. Хоккей. ЧМ. Казахстан - Словакия. Группа "В".

17.15. Хоккей. ЧМ. Канада - Дания. Группа "А".

21.15. Хоккей. ЧМ. Швейцария - Австрия. Группа "А".

"Матч! Арена"

18.00. Вольная борьба. Олимпийская квалификация.

"Матч! Боец"

15.00. Дзюдо. Турнир "Большого шлема".

Все указанные трансляции - в прямом эфире. Время начала указано московское.

В программе возможны изменения и дополнения.