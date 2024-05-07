Самые интересные спортивные трансляции 8-12 мая
8 мая, среда
"Матч ТВ"
19.00. Баскетбол. Единая лига. УНИКС (Казань) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Полуфинал (до 4 побед). Второй матч.
21.40. Футбол. Лига чемпионов. "Реал" (Мадрид, Испания) - "Бавария" (Германия). Полуфинал. Ответный матч.
"Матч! Страна"
19.00. Гандбол. Суперлига. Мужчины. ЦСКА - "Пермские медведи". Полуфинал. Ответный матч.
"Матч! Футбол 3"
19.30. Футбол. Лига конференций. "Брюгге" (Бельгия) - "Фиорентина" (Италия). Полуфинал. Ответный матч.
9 мая, четверг
"Матч ТВ"
17.25. Хоккей. "Большой тур сборной". Россия - Беларусь. Матч в Туле.
21.45. Футбол. Лига Европы. "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Рома" (Италия). Полуфинал. Ответный матч.
"Матч Премьер"
21.45. Еврокубки. Ответные матчи полуфиналов. Перекличка трансляций.
"Матч Футбол 1"
21.45. Футбол. Лига Европы. "Аталанта" (Италия) - "Марсель" (Франция). Полуфинал. Ответный матч.
"Матч! Футбол 2"
21.45. Футбол. Лига конференций. "Олимпиакос" (Греция) - "Астон Вилла" (Англия). Полуфинал. Ответный матч.
"Матч! Арена"
17.55. Греко-римская борьба. Олимпийский мировой квалификационный турнир в Стамбуле (Турция).
"Матч! Боец"
17.30. Самбо. Чемпионат Европы в Нови-Саде (Сербия). Прямая трансляция.
10 мая, пятница
"Матч ТВ"
14.00. Баскетбол. Единая лига. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург). Полуфинал (до 4 побед). Третий матч.
21.15. Хоккей. Чемпионат мира в Чехии. Швеция - США. Группа "В" в Остраве.
"Матч! Страна"
21.15. Хоккей. ЧМ. Чехия - Финляндия. Группа "А" в Праге.
"Матч Премьер"
16.00. Футбол. Чемпионат России. "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный).
"Матч! Игра"
17.15. Хоккей. ЧМ. Словакия - Германия. Группа "В".
"Матч! Арена"
18.00. Женская борьба. Олимпийская квалификация.
20.30. Греко-римская борьба. Олимпийская квалификация.
"Матч! Боец"
15.00. Дзюдо. Турнир серии "Большого шлема" в Астане (Казахстан).
17.30. Самбо. Чемпионат Европы.
11 мая, суббота
"Матч ТВ"
14.00. Баскетбол. Единая лига. "Локомотив-Кубань" - УНИКС. Полуфинал (до 4 побед). Третий матч.
16.00. Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Краснодар" (с получасовым превью).
18.30. Футбол. Чемпионат России. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (с получасовым превью).
21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Кальяри".
"Матч! Страна"
17.05. Хоккей. "Большой тур сборной". Беларусь - Россия. Матч в Минске.
21.15. Хоккей. ЧМ. США - Германия. Группа "В".
"Матч Премьер"
14.00. Футбол. Чемпионат России. "Рубин" (Казань) - "Ростов".
21.20. Футбол. Чемпионат России. "Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Москва).
"Матч! Футбол 2"
22.00. Футбол. Чемпионат Бразилии. "Фламенго" - "Коринтианс".
"Матч! Игра"
13.15. Хоккей. ЧМ. Казахстан - Франция. Группа "В".
17.15. Хоккей. ЧМ. Дания - Австрия. Группа "А".
21.15. Хоккей. ЧМ. Чехия - Норвегия. Группа "А".
"Матч! Арена"
15.00. Гандбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - "Астраханочка". Полуфинал. Ответный матч.
18.00. Вольная борьба. Олимпийская квалификация.
20.30. Женская борьба. Олимпийская квалификация.
"Матч! Боец"
15.00. Дзюдо. Турнир "Большого шлема".
12 мая, воскресенье
"Матч ТВ"
14.00. Гандбол. Суперлига. Женщины. "Ростов-Дон" - "Черноморочка" (Новороссийск). Полуфинал. Ответный матч.
16.00. Баскетбол. Единая лига. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург). Полуфинал (до 4 побед). Четвертый матч.
18.45. Футбол. Чемпионат России. "Сочи" - "Пари НН" (Нижний Новгород).
21.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Рома".
"Матч! Страна"
19.00. Тхэквондо. Чемпионат Европы в Белграде (Сербия).
"Матч Премьер"
14.00. Футбол. Чемпионат России. "Оренбург" - "Локомотив" (Москва).
16.30. Футбол. Чемпионат России. "Факел" (Воронеж) - "Урал" (Екатеринбург).
"Матч! Футбол 1"
19.00. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Салернитана".
"Матч! Футбол 3"
18.30. Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Вольфсбург".
20.30. Футбол. Чемпионат Германии. "Бохум" - "Байер" (Леверкузен).
"Матч! Игра"
13.15. Хоккей. ЧМ. Казахстан - Словакия. Группа "В".
17.15. Хоккей. ЧМ. Канада - Дания. Группа "А".
21.15. Хоккей. ЧМ. Швейцария - Австрия. Группа "А".
"Матч! Арена"
18.00. Вольная борьба. Олимпийская квалификация.
"Матч! Боец"
15.00. Дзюдо. Турнир "Большого шлема".
Все указанные трансляции - в прямом эфире. Время начала указано московское.
В программе возможны изменения и дополнения.