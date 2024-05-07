Митрофанов ответил на вопрос о возвращении российских клубов на международную арену

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос, в каком году стоит ждать возвращения российских клубов в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

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«Мы планово выстраиваем работу с каждым возрастом, который сейчас не может участвовать в международных соревнованиях. У нас глубина планирования такая, что она идёт до 2028 года: бессмысленно принимать стратегический документ на сезон. Мы работаем на перспективу и исходим из того, что мы каждый сезон должны вернуться в международные соревнования.

Возвращение в 2025 году? Когда мы говорим, что матч с Парагваем переносим на 2025 год, с одной стороны — это так. Но с другой — хотелось бы его не играть в 2025 году, потому что это была бы дата возвращения России на международную арену», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, в конце апреля исполком Российского футбольного союза утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. В этой концепции приведён ряд мер, которые позволят российской национальной команде в дальнейшем успешно выступать на международных турнирах. Также в Российской футбольном союзе назвали ориентир для возвращения сборной России к международным матчам. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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