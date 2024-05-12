РПЛ сравнила "Динамо" с "Байером" Хаби Алонсо после камбэка в матче с "Балтикой"

Официальный аккаунт Российской премьер-лиги (РПЛ) в Telegram сравнил победу московского "Динамо" в матче 28-го тура против калининградской "Балтики" с матчами леверкузенского "Байера" в нынешнем сезоне. SMM-специалисты лиги заметили сходство того, как немецкая и российская команды добиваются результатов, забивая голы в компенсированное время ко вторым таймам. "Даже Хаби Алонсо в шоке от последних матчей "Динамо", - заявили в РПЛ. Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе "Ростех Арена", завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. "Динамо" открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте "Балтика" сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё. "Динамо" вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский "Зенит", в активе которого 51 балл. На третьем месте идет "Краснодар", у которого на балл меньше.