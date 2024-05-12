«Бавария» обыграла «Вольфсбург» в 500‑м матче Нойера в чемпионате Германии

Мюнхенская «Бавария» победила «Вольфсбург» в матче 33‑го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Ловро Звонарек (4‑я минута) и Леон Горецка (13).

Для вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера этот матч стал 500‑м в Бундеслиге. 38‑летний немец вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 74‑й минуте. До перехода в «Баварию» Нойер провел в высшем дивизионе Германии 159 матчей за «Шальке».

В турнирной таблице «Бавария» (72 очка) занимает второе место, «Вольфсбург» (37) идет 12‑м. В другом матче дня «Хоффенхайм» на выезде разгромил «Дармштадт» — 6:0.

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Чемпионат Германии. 2023-24. Тур 33

«Бавария» (Мюнхен) — «Вольфсбург» (Вольфсбург) — 2:0 (2:0) Голы: Звонарек, 4. Горецка, 13.

«Дармштадт» (Дармштадт) — «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — 0:6 (0:5) Голы: Бебу, 2, 51. Байер, 6, 44. Кадержабек, 22. Кабак, 26.