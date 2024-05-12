Чупо‑Мотинг и Сарр покинут «Баварию» после окончания сезона

Нападающий Эрик Максим Чупо‑Мотинг и защитник Буна Сарр покинут «Баварию» после окончания сезона, сообщает пресс‑служба немецкого клуба.

У обоих футболистов летом истекают контракты с клубом из Мюнхена.

«Бавария» провела специальную церемонию в честь игроков перед матчем 33‑го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга» (2:0). Член правления «Баварии» по спорту Макс Эберль и спортивный директор Кристоф Фройнд вручили Сарру подарок от клуба и поблагодарили его за преданность команде. Чупо‑Мотинг не смог присутствовать на церемонии из‑за болезни.

Нападающий перешел в «Баварию» из «ПСЖ» в 2020 году. С мюнхенским клубом он трижды победил в Бундеслиге, по разу выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок Германии.

Сарр также присоединился к «Баварии» четыре года назад, перейдя из «Марселя». Он тоже стал трехкратным чемпионом страны, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка Германии.

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