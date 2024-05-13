«Монако» Головина впервые с 2018 года сыграет в Лиге чемпионов

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Монако" досрочно стал серебряным призёром Лиги 1, обыграв в последнем матче "Монпелье" со счётом 2:0. Клуб впервые с 2018 года сыграет в Лиге чемпионов, команда прошла в турнир напрямую и не будет проходить раунды квалификации.

После 32-х сыгранных туров "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице французской Лиги 1 с 70-ю очками, "Монако" занимает вторую строчку с 64-мя очками, а тройку лидеров замыкает "Лилль", в активе которого 58 очков. В текущем сезоне российский полузащитник Александр Головин провёл 27 матчей за "Монако" и отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Игрок был четырежды признан лучшим футболистом месяца в составе своей команды по результатам голосования болельщиков.