Мостовой: «Спартак» должен смотреть игру «Балтики» в Кубке по телевизору, а он играет

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Балтикой». Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Встречу примет стадион «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

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«Спартак» является фаворитом в матче с «Балтикой», несмотря на игру в Калининграде. Не знаю, отошла ли команда Игнашевича от очень обидного и неприятного поражения от «Динамо». Проиграли победную игру за несколько минут. А «Спартак» на кураже, у них всё хорошо.

«Спартак» должен смотреть по телевизору матч «Балтики» с кем-то, а он играет. А когда они проиграли «Зениту», я сказал, что не удивлюсь, если «Спартак» будет играть в финале. Кто-то доволен этим форматом, но так нет нигде. Вообще сильно будет, если «Спартак» победит в Кубке, а «Зенит» проиграет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.