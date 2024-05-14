В «Зените» оценили информацию о жестком разговоре руководства с игроками

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил информацию о жестком разговоре руководства с игроками после поражения от ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает РИА Новости.

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — заявил Медведев.

Сообщалось, что после поражения (0:1) 11 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер направился в раздевалку сине-бело-голубых и пообещал оставить футболистов без бонусов за неудовлетворительные результаты. По Ивана Карпова, разговор с командой также провел Медведев — он назвал игроков импотентами.

После 28 матчей «Зенит» потерял лидерство в РПЛ и занимает второе место с 51 очком. На первую строчку переместилось московское «Динамо», в активе которого 53 очка.