«Зенит» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на матч Кубка России с коэффициентом 5.40

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка России «Зенит» – ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» 1:0 за 5.40.

«Несколько дней назад команды встречались в Санкт-Петербурге, тогда достаточно неожиданно победил ЦСКА и тем самым, возможно, перечеркнул питерскому клубу дорогу к очередным золотым медалям Премьер-Лиги. Так что этот матч питерцы будут расценивать ещё и как своеобразный реванш и постараются сделать всё, чтобы лишить ЦСКА шансов побороться за Кубок России.

В первом матче команды сыграли вничью в Москве – 1:1, и если в недавней игре питерцам не удалось уйти от поражения, то в первом полуфинальном матче Кубка «Зенит» спасся в конце – мяч забил Ерохин. Но нельзя не сказать о том, что у «Зенита» был далеко не оптимальный состав, в то время как ЦСКА играл практически оптимальным составом.

Полагаю, что будет настоящая битва, потому как если «Зенит» точно финиширует в призовой тройке, то для ЦСКА выход для начала в финал Кубка — это возможность самим себе доказать, что сезон не является потерянным и проваленным. Не верится, что «Зенит» проиграет ЦСКА второй раз за четыре дня. Мой прогноз – победит «Зенит» со счётом 1:0», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».