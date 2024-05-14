«Барселона» может подписать Луиса Диаса предстоящим летом

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас заинтересовал «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, Диас – самый желанный вариант «Барселоны» на позицию левого вингера. У руководителей сине-гранатовых есть план, чтобы попытаться подписать его, потому что они знают, что игрок готов к переходу. Каталонская команда планирует получить доход, продавая футболистов. В клубе также хотят улучшить ситуацию с финансовым фэйр-плей благодаря сделкам с Nike и Barça Studios. Если «Барселона» сможет достичь должного экономического уровня, она пойдёт за подписанием Луиса предстоящим летом.

Диас выступает за «Ливерпуль» с января 2022 года. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.