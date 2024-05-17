Вратарю ЦСКА Торопу предстоит операция и долгое восстановление

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп, получивший серьезную травму в матче Кубка России против "Зенита" в Санкт-Петербурге, перенесет операцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

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Тороп получил травму головы в первом тайме встречи после столкновения с защитником питерцев Нурали Алипом. Владислав не смог продолжить игру и покинул поле на электрокаре. С арены его увезли для обследования в больницу, где медики диагностировали у Торопа двойной перелом лицевых костей черепа и тяжелое сотрясение мозга.

По словам Брейдо, Торопу предстоит перенести операцию. В строй вратарь "красно-синих" вернется, по всей видимости, нескоро.

"Владислав Тороп уже находится в Москве. Утром будет проведено обследование, после чего назначена операция. О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после хирургического вмешательства. На данный момент речь идет о нескольких месяцах", - написал Брейдо.

Сам Тороп после травмы отметил, что его больше расстроило поражение ЦСКА. Армейцы уступили по пенальти "Зениту" и не смогли выйти в Суперфинал Кубка.