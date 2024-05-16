Стало известно, почему Акинфеев перестал попадать в состав ЦСКА

Спортивный журналист Дмитрий Шнякин на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев перестал попадать в стартовый состав команды из-за травмы, а не из-за конфликта с главным тренером клуба Владимиром Федотовым.

«Так много болельщиков ЦСКА мне вчера написали с вопросом про конфликт Федотова и Акинфеева. Ребят, я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Ну просто травма. Не совсем понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», — сказал Шнякин.

Акинфеев перестал выходить на поле в последних матчах армейцев. Он не сыграл в ответном поединке финала Пути РПЛ Кубка России против петербургского «Зенита» — в старте вышел Владислав Тороп, когда он получил травму, то его заменил Владимир Шайхутдинов.

Поединок состоялся 15 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).