«Спартак» может подписать 22-летнего нападающего «Бенфики»

22-летний крайний нападающий «Бенфики» Тиагу Говея может стать новым игроком московского «Спартака». Об этом сообщает журналист Dr. Notável в соцсети Х (ранее Twitter).

© Чемпионат.com

В нынешнем сезоне Говея принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 22-летний футболист провёл на поле 748 минут в нынешнем сезоне. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 46 очков и занимают пятое место, отставая от лидирующего «Динамо» на семь очков.