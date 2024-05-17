Капелло одной фразой отреагировал на приход Станковича в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о назначении сербского специалиста Деяна Станковича главным тренером московского «Спартака».

«Это очень хороший выбор как для самого Станковича, так и для «Спартака», — приводит слова Капелло «РИА Новости Спорт»

Напомним, накануне, 16 мая, стало известно, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Подчёркивалось, что сербский специалист Владимир Слишкович, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», продолжит работу в тренерском штабе московского клуба.

Известные дети спортсменов: