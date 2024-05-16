Часть руководства «Барселоны» вновь хочет, чтобы Хави был уволен в конце сезона — COPE

Несколько членов совета директоров «Барселоны» изъявили желание, чтобы главный тренер команды Хави покинул свою должность по окончании сезона, после его слов о необходимости улучшения состава сине-гранатовых и сложностях реализации этого ввиду тяжёлого экономического положения клуба. Об этом сообщает COPE.

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По информации источника, данные лица оказывают давление на президента каталонского клуба Жоана Лапорту, который также остался недоволен словами Хави.

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Напомним, три недели назад «Барселона» заявила, что Хави продолжит занимать должность главного тренера команды, несмотря на то что в конце января он заявил о своём намерении покинуть каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

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