ФИФА может организовать чемпионат мира среди легенд футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует организовать турне легенд футбола по всему миру, а в будущем провести чемпионат мира среди бывших игроков. Об этом во время 74-го конгресса ФИФА в Бангкоке сообщил президент организации Джанни Инфантино.

В феврале газета Daily Mail сообщила, что Англия летом 2024 года планирует провести первый чемпионат мира среди легенд футбола.

"Что касается наших планов, то 75 академий ФИФА по всему миру будут открыты до 2027 года, - сказал Инфантино. - Мы будем организовывать турне легенд футбола. Чтобы фанаты футбола смогли увидеть воочию этих легенд. Может быть, мы сможем организовать чемпионат мира среди легенд, это тоже интересно. Мы также будем развивать киберфутбол. Мы разрабатываем новые игры с нашими партнерами. Мы создадим программу стажировок для наших сотрудников. Мы будем организовывать курсы менеджмента для игроков, чтобы подготовить их к будущему, это очень важно. Также, безусловно, будем уделять время социальным проблемам и правам человека".

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Инфантино считает, что предстоящий чемпионат мира в США, Мексике и Канаде пройдет с большей аудиторией, чем Супербоул. "Мы все знаем, что такое Супербоул, но мы хотим сказать, что в США пройдет многократно превышающее по аудитории любой Супербоул мероприятие - 6 млн зрителей на стадионах, 5-6 млрд телезрителей по всему миру, - сказал он. - Мы сделаем все, чтобы этот чемпионат мира прошел с большим успехом".

Чемпионат мира в США, Мексике и Канаде пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.