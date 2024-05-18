Вратаря ЦСКА Торопа прооперировали в Москве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп прооперирован в одной из московских клиник. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

"Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трех часов. Слава пробудет в больнице еще ближайшие 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой. Ждем как можно скорее его возвращения в строй", - говорится в сообщении клуба.

В среду ЦСКА на выезде уступил петербургскому "Зениту" в ответном матче "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России со счетом 4:5 в серии пенальти (основное время - 0:0). На 32-й минуте первого тайма Тороп и защитник "Зенита" Нуралы Алип столкнулись головами в штрафной. В результате столкновения вратарь получил множественные травмы лица и не сумел продолжить матч, покинув поле на медицинском автомобиле. У голкипера диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа.

Торопу 20 лет, в текущем сезоне он провел за армейцев 16 матчей в разных турнирах, 6 из которых - "на ноль".