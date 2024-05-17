Пименов оценил назначение Станковича главным тренером «Спартака»

Пименов оценил назначение Деяна Станковича главным тренером «Спартака»
Бывший российский футболист Руслан Пименов оценил назначение сербского специалист Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака». По мнению эксперта, большой плюс Станковича заключается в том, что во времена игровой карьеры он работал под руководством многих великих тренеров.
«Я бы был осторожен, потому что как к футболисту к нему вопросов нет. Он работал с разными великими тренерами — это большой плюс. Мог взять у них лучшее. А как тренер он работал в «Ференцвароше» и «Црвене Звезде», где собраны лучшие игроки Венгрии и Сербии. А у нас специфический чемпионат. И «Спартак» чемпионским уже назвать нельзя, они в последний раз становились чемпионами в 2017 году, традиции уходят», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, Деян Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона. Стороны заключили контракт сроком на два года.