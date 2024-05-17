В деле Промеса нет изменений, несмотря на освобождение из-под стражи

Дело нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса не претерпело никаких изменений, несмотря на то, что игрок был отпущен из-под стражи, сообщает «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, футболисту, которому изменили меру пресечения и освободили под залог, запрещено покидать территорию ОАЭ.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов. В ближайшем туре красно-белые на своем поле сыграют с казанским «Рубином».