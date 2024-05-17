«Барселона» начала поиски замены Хави.

По информации As, президент Жоан Лапорта дал распоряжения спортивному комитету клуба начать поиски нового тренера на следующий сезон. Утверждается, что эта встреча изначально не планировалась, так как президент должен был поехать в Альмерию на матч 36-го тура (2:0), но в последний момент отказался от поездки.

Ранее стало известно, что Хави покинет клуб.

Отмечается, что причиной данного решения стало возмущение после заявлений Хави на пресс-конференции, где он подчеркнул нехватку финансовых ресурсов клуба для реализации важных операций и необходимость усиления состава, отметив, что на данный момент очень трудно конкурировать с другими топ-клубами.

Окружение Лапорты настаивает, что для реализации нового проекта нужен тренер, который принесет новые идеи, свежий взгляд, амбиции и оптимизм, чего сейчас не хватает Хави. Также руководству не понравился тон, с которым Хави высказался о Виторе Роке, хотя подписание игрока требовал ускорить сам тренер, а технический секретариат планировал его приезд следующим летом.

Спортивный директор Деку уже начал поиски тренера. Как сообщается, Деку отправился в Португалию, чтобы встретиться с тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Другие имена, такие как Ханси Флик, который находится без клуба, и Рафаэль Маркес, который успешно руководит второй командой, также находятся в списке клуба.

Отмечается, что будущее Хави может быть предрешено, даже если он займет второе место, гарантирующее участие в Суперкубке Испании, что принесет дополнительный доход в 8 миллионов евро.