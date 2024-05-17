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«Барселона» начала поиски замены Хави – Лапорта распорядился. Консейсау, Флик и Маркес – среди кандидатов (As)

«Барселона» начала поиски замены Хави.

«Барселона» начала поиски замены Хави
© Sports.ru

По информации As, президент Жоан Лапорта дал распоряжения спортивному комитету клуба начать поиски нового тренера на следующий сезон. Утверждается, что эта встреча изначально не планировалась, так как президент должен был поехать в Альмерию на матч 36-го тура (2:0), но в последний момент отказался от поездки.

Ранее стало известно, что Хави покинет клуб.

Отмечается, что причиной данного решения стало возмущение после заявлений Хави на пресс-конференции, где он подчеркнул нехватку финансовых ресурсов клуба для реализации важных операций и необходимость усиления состава, отметив, что на данный момент очень трудно конкурировать с другими топ-клубами.

Окружение Лапорты настаивает, что для реализации нового проекта нужен тренер, который принесет новые идеи, свежий взгляд, амбиции и оптимизм, чего сейчас не хватает Хави. Также руководству не понравился тон, с которым Хави высказался о Виторе Роке, хотя подписание игрока требовал ускорить сам тренер, а технический секретариат планировал его приезд следующим летом.

Спортивный директор Деку уже начал поиски тренера. Как сообщается, Деку отправился в Португалию, чтобы встретиться с тренером «Порту» Сержиу Консейсау. Другие имена, такие как Ханси Флик, который находится без клуба, и Рафаэль Маркес, который успешно руководит второй командой, также находятся в списке клуба.

Отмечается, что будущее Хави может быть предрешено, даже если он займет второе место, гарантирующее участие в Суперкубке Испании, что принесет дополнительный доход в 8 миллионов евро.

Футбол
Рафаэль Маркес