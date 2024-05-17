ФИФА разработала пять ступеней против расизма в футболе

Международная федерация футбола (FIFA) представила пятикомпонентный план по борьбе с расизмом в футболе, сообщает Associated Press. План вводит новый судейский знак и привлекает к борьбе с расизмом бывших игроков.

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В первой ступени плана речь идет о «правилах и санкциях». В соответствии с этим пунктом все 211 национальных федераций должны объявить расистские оскорбления дисциплинарным правонарушением и вводить за него конкретные санкции.

Второй пункт - «действия на поле». Этим пунктом вводится новый знак для игроков и судей - с помощью скрещенных рук они будут отмечать проявления расизма. Также судья будет обязан остановить игру или не засчитать определенные достижения из-за расистского поведения.

Третья ступень - «уголовное преследование». Она гласит, что расизм должен признаваться преступлением, а нарушители - преследоваться по всей строгости закона.

Четвертый пункт - «обучение». Он предполагает, что в рамках FIFA будут продвигаться образовательные инициативы против расизма.

Пятая ступень - «голос игроков». Она означает создание групп из бывших футболистов, которые будут отслеживать проявления расизма на играх и давать рекомендации.

План был разработан после нескольких месяцев консультаций с пострадавшими игроками, включая звезду мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. В конце марта 23-летний Жуниор заплакал во время пресс-конференции, рассказывая о расистских оскорблениях, с которыми он столкнулся в Испании. Он заявил, что из-за расизма теряет желание играть. Футболист подчеркнул, что подал много официальных жалоб, но никто так и не был наказан.

Президент FIFA Джанни Инфантино ранее говорил о планах организации присуждать технические поражения командам за проявления расизма. Также он выступил за досрочное прекращение матчей в случае инцидентов, связанных с расизмом. Сообщалось, что дисциплинарными последствиями могут стать дисквалификация команды и запрет на посещение стадионов для болельщиков-нарушителей.