«Арсенал» не получил лицензию для участия в РПЛ

«Арсенал» из Тулы, занимающий 4-е место в зоне стыковых матчей Первой лиги, не был удостоен лицензии для участия в РПЛ, сообщил телеграм-канал «Ложа прессы».

© Спорт день за днем

«Химки», «Динамо» (Махачкала), «Акрон» и «Родина», расположившиеся на первом, втором, третьем и пятом местах соответственно, получили лицензии на участие.

«СКА-Хабаровск» и «Торпедо» также остались без лицензий для РПЛ, но обе команды уже потеряли возможность на повышение в классе.

Ранее сообщалось, что «Арсеналу» для получения лицензии нужны серьезные финансовые вливания: на уплату долга Джордже Деспотовичу по контракту и на переоснащение стадиона. При этом именно сейчас в Тульской области сменилось руководство: губернатор Дюмин перешел на новую должность после смены состава правительства.