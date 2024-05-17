Радослав Батак: Станкович может сделать «Спартак» чемпионом

Сербский тренер Радослав Батак отреагировал на назначение Деяна Станковича главным тренером московского «Спартака». По мнению Батака, под руководством Станковича красно-белые будут выглядеть намного лучше — он может сделать «Спартак» чемпионом России. Также Радослав отметил, что новоиспеченный тренер красно-белых уже доказывал свой уровень в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше», а также он успел поработать с именитыми тренерами во время игровой карьеры.

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