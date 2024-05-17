РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила подмосковным «Химкам» регистрировать новых игроков, сообщается на сайте РФС.

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На клуб наложили ограничение в качестве обеспечительной меры после заявления посредника в отношении «Химок» о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме.

— Обязать клуб выплатить ранее аккредитованному посреднику РФС ИП Порошину Д. С. задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги и штраф за задержку выплаты вознаграждения. Применить к ФК «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед ранее аккредитованным посредником РФС ИП Порошиным Д. С., установленных настоящим решением, — говорится в сообщении.

После 32 туров МЕЛБЕТ‑Первой лиги «Химки» занимают первое место в турнирной таблице с 60 очками.