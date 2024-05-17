Смородская сомневается в победе «Динамо» в РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская сомневается в том, что столичное «Динамо» выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Что-то я сомневаюсь, что «Динамо» выиграет РПЛ. Сейчас это не чемпионская команда, очень неуверенная, с большими колебаниями туда-сюда», — сказал Смородская.

Московское «Динамо» борется за победу в Российской премьер-лиге. За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский «Зенит». Замыкает тройку лучших «Краснодар», имеющий в активе 50 очков.

До конца чемпионата «Динамо» сыграет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов», который состоится 18 мая и начнется в 14:00 по московскому времени, а также сразится с «Краснодаром» — 25-го числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.