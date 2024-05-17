Сербский тренер Радослав Батак отреагировал на назначение Деяна Станковича главным тренером московского «Спартака». По мнению Батака, под руководством Станковича красно-белые будут выглядеть намного лучше — он может сделать «Спартак» чемпионом России. Также Радослав отметил, что новоиспеченный тренер красно-белых уже доказывал свой уровень в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше», а также он успел поработать с именитыми тренерами во время игровой карьеры.

«Деян может сделать «Спартак» чемпионом, он доказал свой уровень работой с «Црвеной Звездой», выиграв и чемпионат Сербии, и Rубок, при нем команда отлично выглядела в еврокубках. Теперь он стал первым с «Ференцварошем». У него огромный игровой опыт, он работал с большими тренерами — Манчини, Моуриньо. Для нас, сербов его назначение — это хорошо, в России теперь работают и Илич, и Станкович, значит, доверяют сербским специалистам, это приятно. Уверен, Деян справится, с ним «Спартак» будет выглядеть намного лучше», — приводит слова Батака «РБ Спорт».

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о том, что Деян Станкович возглавит «Спартак» в сезоне-2024/25.

«Учитывая его футбольное прошлое, положительно то, что ни у кого не повернется язык сказать: «Это что за клоун к нам едет?» У Станковича пять скудетто с «Интером», скудетто с «Лацио», Лига чемпионов. Он игрок. С футбольной точки зрения это важно для авторитета перед футболистами, ведь бывают тренеры, которые в футбол не играли. Он работал и с Моуринью, с Манчини, как к игроку к нему не может быть вопросов», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Бывший футболист «Зенита» и «Урала» Милан Вьештица прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

— Очень хороший выбор для «Спартака». Знаменитый футболист, но и тренер очень амбициозный, здорово поработал с «Црвеной». Сейчас он выиграл чемпионат Венгрии. Я бы отметил, что у него хороший опыт работы с лучшими тренерами мира. Свой тренерский путь он начал в Италии: ассистентом в «Интере» и в «Сампдории». Вы знаете, Деяна берут не из‑за имени, а потому что он действительно проходит правильный тренерский путь. Везде, кроме «Сампдории», где он вылетел из Серии А, у него получалось, но в Италии было тяжело выполнить турнирную задачу.

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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Слава богу, что футбольный человек в «Спартаке». При этом Станкович был прекрасным футболистом в прошлом и много выиграл. Теперь будем слушать футбольный язык, а не рассказы из интернета. Ясно, что это не гарант того, что «Спартак» сейчас начнёт выигрывать. Всё равно играют и выигрывают футболисты. Но здесь хоть нет претензий — «Спартак» начал думать по-футбольному. Ещё для «Спартака» и Станковича было бы лучше, если бы меня взяли в тренерский штаб», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сербский специалист Деян Станкович обладает большими знаниями и авторитетом, как главный тренер он сможет дать многое московскому футбольному клубу "Спартак". Такое мнение ТАСС высказал Звездан Терзич, генеральный директор "Црвены Звезды", за которую играл и которую тренировал Станкович.

"Хочу поздравить Деяна Станковича с новым назначением, а также "Спартак" с отличным выбором, - сказал Терзич. - Деян - громкое имя для "Црвены Звезды". Он оставил свой след в нашем клубе сначала как легендарный игрок, а затем проявил себя как тренер. "Црвена Звезда" дала ему шанс в начале тренерской карьеры, мы в него поверили, оказалось, что не ошиблись. Мы особенно рады, что следующий шаг он сделает именно в России, братской стране, среди братского народа". "Мы уверены, что обладая знаниями, уникальным авторитетом и харизмой, он может дать очень многое. Болельщики "Спартака" знают, как сложно руководить "Црвеной Звездой", Деян преуспел в этом, нет сомнений, что он так же будет руководить вашим клубом. Уверен, что Станковича ждет великолепная тренерская карьера и что после "Спартака" его ждут большие европейские клубы. А пока желаю ему успехов в российском футболе", - добавил Терзич.

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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал «Матч ТВ», чем может быть опасен приход сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

— Станкович — великий футболист. Но у нас много великих было… Очень хорошую работу сделали агенты, которые привели большую группу тренеров в Россию. Приблизительно такое же было раньше в «Локомотиве». Вполне возможно, что при Станковиче у «Спартака» может быть хорошее выступление. Но когда все иностранные специалисты уйдут, на их месте не останется ни одного российского тренера, — сказал Семин «Матч ТВ».

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Тихо и без инсайдов. Браво», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака».

«Я очень хорошо помню Станковича как футболиста. Но не знаю его уровень в качестве тренера. Знаю, что он возглавлял «Ференцварош» после Черчесова и стал чемпионом, а также был чемпионом в Сербии. Но мне кажется, что «Ференцварош» — это команда, как у нас «Зенит», по уровню возможностей, финансам и подбору игроков. Я не знаю, какие были критерии отбора тренеров в «Спартак». Но команде очень важно, чтобы была имиджевая составляющая тренера, чтобы он был авторитетом для игроков, болельщиков, журналистов и руководства клуба. Поэтому не знаю, должен ли быть в «Спартаке» отечественный специалист или же иностранец. Я всегда за отечественного тренера, тем более если у него была бы история, связанная со «Спартаком». Если бы Станкович возглавил другой российский клуб, как условные ЦСКА, «Динамо» или «Зенит», то он был бы хорошим тренером для таких команд. Но для «Спартака», мне кажется, нужна более крупная фигура. Я не отвергаю сербских специалистов, я только за то, чтобы они приезжали работать в Россию. Сербия — это страна игровиков. Это маленькая страна, где много выдающихся и сильных футболистов и тренеров. Поэтому сербы к нам очень сильно близки», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин заявил, что руководство московского "Спартака" будет отвечать перед руководством страны за назначение на пост главного тренера команды серба Деяна Станковича, передает "Чемпионат".

"Если бы выбор был между Черчесовым и Моуринью - я бы понял. Теперь боссам "Спартака" отвечать перед руководством страны, почему взяли иностранца. А не россиянина, который сильнее", - сказал Созин.

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Бывший футболист «Спартак» Дмитрий Парфенов заявил «Матч ТВ», что положительно относится к назначению сербского специалиста Деяна Станковича главным тренером «красно‑белых».

— Положительно отношусь к назначению Станковича в «Спартак». Хорошая игровая карьера, есть определенный тренерский опыт. Думаю, также все будет просто с точки зрения языка, не будет языкового барьера. Наверняка, приходя в клуб, он поставил какие‑то условия по трансферам. Так что смотрю на это положительно, а дальше будем смотреть, как обычно, — сказал Парфенов «Матч ТВ».

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Егор Титов высказался о новом главном тренере «Спартака».