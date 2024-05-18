Федун объяснил назначение Станковича главным тренером "Спартака"

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему московский клуб при назначении главного тренера сделал выбор в пользу сербского специалиста Деяна Станковича. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Насколько я знаю, менеджеры, которые делали выбор в пользу Станковича в «Спартаке», хорошо знакомы с руководителями «Сампдории». Потому что у нас было несколько бизнес-проектов вместе с ними. Скорее всего, несмотря на то что был не очень удачный опыт у Станковича в «Сампдории», они дали позитивные рекомендации, раз Деяна назначили в «Спартак», — заявил Федун.

«Спартак» объявил, что Деян Станкович возглавит команду с сезона-2024/25. Владимир Слишкович, сейчас исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в его штабе как один из помощников.

Гильермо Абаскаль, ранее занимавший пост, был уволен со своего поста в середине апреля 2024 года.

В данный момент красно-белые занимают пятое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков после 28 туров. При этом команда проиграла финал Пути регионов Кубка России калининградской «Балтике» (0:1) и не смогла выйти в Суперфинал турнира. Станкович во время своей тренерской карьеры приводил к чемпионским титулам сербскую «Црвену Звезду» и венгерский «Ференцварош».

Ранее нового тренера «Спартака» сравнили с Абаскалем.